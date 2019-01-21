Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Henry Onyekuru! Futbolu ve golleri çok duru! Yani net... Galatasaray’da kalıcı forvetlerin performansı sorgulanıp bazıları (Eren Derdiyok) kapı önüne konurken o kiralık olmasına rağmen formanın da paranın da hakkını fazlasıyla verdi ve vermeye de devam ediyor. Everton’dan 800 bin avroya kiralanan ve kendisine de 1,2 milyon avro ödenen Nijeryalı oyuncu ligde 9 gole ulaştı. Kariyerinde ilk defa hat-trick yapan Onyekuru, takımın ligdeki 36 golünün 4’te birinde yer aldı. Süratiyle ve kanatlardan içeri süzülmesiyle dikkat çeken sarı-kırmızılı oyuncu 21 yaşında olmasına rağmen son vuruş dersi veriyor!

Vazgeçilmez!

Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele veren ve bu kulvarda skor üretemeyen Onyekuru, Rodrigues’in satılmasıyla 11’deki yerini de garantiledi. Hele ki son 2 maçta 5 gollük katkısı ve performansının zirvede olması onu ‘vazgeçilmez’ hale getirdi. Sinan Gümüş ile değişmeli ve rakibe göre forvette yer alan Onyekuru yeni golcünün gelmesiyle tekrar kanada dönmesi bekleniyor. G.Saray yönetimi, genç futbolcuyu kiralarken satın alma opsiyonu istemiş ancak Everton Kulübü, Onyekuru’daki potansiyeli ve geleceği gördüğü için buna yanaşmamıştı.

BELHANDA USLANMAK BİLMİYOR

Galatasaray’da varlığı da yokluğu bir dert olan isim Younes Belhanda. Olmadığı maçlarda takımın çok aradığı Faslı oyuncu, Ankaragücü maçının iyilerindendi. Suudi Arabistan’a gitmesi gündemde olan ve cazip teklif karşısında kafası karışan Belhanda, A.Gücü mücadelesinde Pinto’nun tükürüğüne tükürükle karşılık verdi. Daha önce de disiplinsiz hareketleriyle kırmızı kartlar gören ve takımı zorda bırakan yıldız isim geçmişten pek ders almadığını gösterdi.

ELİ KULAĞINDA

Haftayı farklı galibiyetle kapatan ancak buna rağmen taraftarının forvet beklentisini unutturamayan Galatasaray, beklenen golcüye kavuşuyor. Yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Alan Carvalho için Çin takımı Guangzhou Evergrande ile de el sıkışıldı. Bugün yarın resmî açıklamalar bekleniyor.

SAĞDAN SOLA

Sarı-kırmızılılarda, Asya Kupası’nda Nagatomo’nun yokluğunda Ankaragücü mücadelesinde sol bekte Martin Linnes görev yaptı. Tam bir görev adamı olan ve kariyerine Galatasaray’da devam etmek isteyen Norveçli taraftardan büyük alkış aldı, resmî sosyal medya hesabı da Linnes görselini kullandı.

EVİNDE AFFETMİYOR

Cimbom’un geçen sezondan bu yana devam eden iç saha üstünlüğü sürüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon iç sahadaki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı. 36 golün 28’i de Türk Telekom Stadı’ndaydı. Ve bu 10 maçın tamamında gol atıldı.