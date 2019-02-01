BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana yeni transfer Japon oyuncu Kagawa da katıldı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya’ya gidecek.
Kagawa ilk antrenmanına çıktı
01.02.2019 - 13:12 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Shinji Kagawa da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana yeni transfer Japon oyuncu Kagawa da katıldı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Spor Toto Süper Lig,Shinji Kagawa,
601679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601679.aspx
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Konyaspor
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Sivasspor
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Alanyaspor
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Bursaspor
19
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Göztepe
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Kayserispor
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Fenerbahçe
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Ankaragücü
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Çaykur Rizespor
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3
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29
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18
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Erzurum BB
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3
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8
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Akhisar Bld.Spor
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Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
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Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Hatayspor
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5
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11
14
35
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Osmanlıspor
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2
6
26
14
12
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Ümraniye
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10
4
5
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18
6
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Gazişehir Gaziantep
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9
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Altınordu
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8
8
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23
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32
8
Boluspor
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9
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19
6
31
9
Adana Demirspor
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8
3
8
24
24
0
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Balıkesirspor
19
7
5
7
20
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26
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Adanaspor
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5
7
7
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Altay
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İstanbulspor
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Giresunspor
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Afjet Afyonspor
19
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17
16
Eskişehirspor
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4
5
10
16
36
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17
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Elazığspor
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4
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Karabükspor
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