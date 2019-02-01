Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'den yapılan yazılı açıklamada, "Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.



Daha önce Beşiktaş formasını da terleten Frei, ardından İngiliz kulübü Birmingham City'e transfer olmuştu. Kerim Frei 6 ay sonra da Medipol Başakşehir'e transfer olarak tekrar Türkiye'ye geldi.



Kerim, bu sezon çıktığı 8 Süper Lig maçında 1 asistlik performans gösterdi.