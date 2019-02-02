Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Ankaragücü canlı izle, Trabzonspor Ankaragücü şifresiz izle, TS Ankaragücü maçı kaç kaç, TS Ankaragücü canlı skor... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası, bugün oynanacak dört karşılaşma ile devam edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmalardan birisi de Trabzonspor Ankaragücü maçı oluyor. Ligin 5. sırasında yer alan ev sahibi ekip, alacağı üç puanla ligin zirvesinden kopmamak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda alacağı ğuan ya da puanlarla orta sıralarda kendisine yer bulmanın peşinde. Maça dair detaylar haberimizde

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TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ankaragücü karşılaşması bugün Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Maç, beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, sadece beIN SPORTS üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Canlı takip etmek için yukarıda paylaştığımız linkten yararlanabilir, aynı zamanda ücretli üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilirsiniz.

Onazi ve Pereira forma giyemeyecek

Trabzonspor'da Sosa'nın durumu belirsizliğini koruyor. Onazi ve Pereira ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Sosa’nın bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca İran milli takımının Asya Kupası’ndan elenmesinin ardından milli takım kampından ayrılan ancak Trabzonspor ile henüz antrenmana çıkmayan Amiri ile Hosseini’nin kadroya alınıp alınmayacağına ise oyunculara yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, MKE Ankaragücü karşısında ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Ankaragücü ile 70. randevu

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, oynayacakları maçla birlikte ligde 70’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 69 maçta Trabzonspor’un 36, konuk ekip MKE Ankaragücü’nün 16 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.