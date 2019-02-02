Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Galatasaray canlı izle, Alanyaspor Galatasaray şifresiz izle, Alanya GS maçı canlı skor, Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan, hem transferleri hem de performansıyla adından sıkça söz ettiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sergen Yalçın ile Fatih Terim'in öğrencileri, bu akşam zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılmak için oldukça çaba sarf edeceklermiş gibi görünüyor! Ligde 24 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, zirvenin en büyük ortağını konuk edeceği karşılaşmadan puanla ayrılabilecek mi merakla bekleniyor. Maça dair detaylar sizlerle

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ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray karşılaşması 2 Şubat akşamı Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler yukarıda paylaştığımız linkten yararlanabilirler. Aynı zamanda ücretli üyelik karşılığında maçı canlı olarak da izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Coulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Campos, Fernandes, Cisse

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Yeni transferlerin durumu

Galatasaray’ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi müsabakada görev alabilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne, Fransa’nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege’den Christian Luyindama’yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor’a karşı sahaya çıkabilecek.

Diagne ise Kasımpaşa’dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Galatasaray’da iki eksik

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Üç futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.