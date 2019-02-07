Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Josue’nin baskısıyla Kasımpaşa savunmasından topu kapan Aykut, hemen önündeki arkadaşı Cikalleshi’ye pas çıkardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

54. dakikada Trezeguet’nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

73. dakikada Akhisarspor atağında Veigneau’nun ceza sahası içerisinde Regattin’e yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

79. dakikada Pavelka’nın sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında kaleci Fatih elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet’nin vuruşunda kaleci Fatih’i geçen topu çizgi üzerinde Musa çıkardı ve mutlak golü önledi.

90+3. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı önünde Özgür'ün kafayla indirdiği topa Hajradinovic, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx

Akhisarspor: Fatih xx, Musa xx (Güray dk. 83 xx), Caner xx, Lopes xx (Rotman dk. 89 ?), Zeki xx, Sissoko xx, Aykut xx, Barbosa xx, Josue xxx (Manu dk. 81 xx), Regattin xxx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Serginho, Kadir, Bilal, Vrsajevic

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kasımpaşa: Ramazan x, Veigneau x (Özgür dk. 83 ?), Veysel x, Youssef x, Popov xx, Pavelka xx, Sadiku x (Hajradinovic dk. 64 xx), Koita x, Trezeguet x, Tarkan x (İlhan dk. 78 x), Perica x

Yedekler: Scuffet, Eray, Josue Sa, Hasan, Uğurcan, Hafez, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Cikalleshi (dk. 41 ve 51), Josue (dk. 73 pen.) (Akhisarspor), Hajradinovic (dk. 90+3) Kasımpaşa

Sarı kartlar: Musa (Akhisarspor), Koita, Trezeguet, Hajradinovic (Kasımpaşa)