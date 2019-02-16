Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor...



FENERBAHÇE:1 KONYASPOR:1

CANLI ANLATIM

D.A.İlk yarı bitti!

47'İlk yarıda son anlar artık!

46'Asist Nabil Dirar



45'GOL Jailson attı ve şimdi 1-1! Dirar sağdan geldi. Ortaladı. Jailson düzgün bir şekilde dokundu ve golünü attı.

44'Fenerbahçe kanatlardan geliyor. Dirar sağdan son çizgiye inip ortaladı. Ali Turan kafayla kornere çeldi.

43'ORTA! Fenerbahçe'de Valbuena kanattan ortaladı. Slimani topa istediği gibi vuramadı.

41'Kendisine atılan geri pası alan Volkan, ceza alanı önünde riskli hareketler yaptı ancak tehlike büyümeden uzaklaştırdı.

40'İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içindeyiz.

38'Fenerbahçe'de Moses, sağ kanattan kendisine atılan topa hareketlendi ancak yetişemedi.

36'GOL Fofana attı! 10 kişi kalan Konyaspor, hemen ardından Fofana ile 1-0 öne geçti! Hızlı atağa çıkan Konyaspor'da Fofana, Sadık'ı çalımlayarak şut açısı buldu ve sağ köşeye düzgün vuruşla golünü attı.



36'Asist Deni Milosevic

34'Konyaspor, kalan dakikalara 10 kişi devam edecek.

33'Konyaspor'un hücum oyuuncusu Adis Jahovic, Sadık Çifpınar'a yaptığı faul sonrasında 'VAR' kontrolüyle kırmızı kart gördü.

32'Jahovic'in Sadık'a müdahalesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular kart itirazı yapıyor.

31'Fenerbahçe'de Sadık'ın bir sakatlığı var. Şimdi kenarda.

29'İlk yarım saati 0-0 ile geçiyoruz.

29'Skubic sarı kart gördü.

26'Fenerbahçe bu dakikalarda rakip yarı alanda daha fazla görülüyor.

24'Fırat Aydınus, 'devam' kararı verdi.

23'VAR devrede! Fırat Aydınus, pozisyonu izlemek için kenara gidiyor.

23'Bu arada kafasına darbe alan Jailson, yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

22'BİR KAFA! Slimani, sağdan gelen Dirar'ı gördü. Dirar da bekletmeden ortaladı. Jailson yükseldi. İstediği gibi vuramadı.

19'Fenerbahçe'de Zajc, sağ kanattan bindirip içeri girmek istedi. Filipovic ile mücadelesi esnasında yerde kaldı. Penaltı bekledi. Oyun devam etti.

18'Slimani rakip savunmanın arkasına sarktı ancak Valbuena'nın pasında ofsayt bayrağı da kalktı.

17'Fenerbahçe, kendi alanında kısa paslarla oyun kuruyor.

16'Sol kanatta topu alan Fofana, ilk etapta Dirar'dan şık bir hareketle sıyrıldı. Ardından Dirar yetişip topu tekrar kazandı.

14'Ceza sahası dışından kaleyi karşısına alan Valbuena'nın şutu Konyaspor defansından sekti.

13'Skrtel sarı kart gördü.

12'Konyaspor'da orta sağdan geldi. Volkan Demirel ilk etapta elinden kaçırdı. Sonrasında kontrolü sağladı.

10'GOL POZİSYONU! NET KURTARIŞ! Fenerbahçe'de Zajc, kaleyi çaprazdan gördü. Sol köşeye kesti. Kaleci Serkan son anda tokatladı.

8'Solda topu alan Valbuena, bindirip orta yapmak istedi ancak defans araya girip izin vermedi.

6'Fenerbahçe sağdan korneri kullandı. Serkan tek yumrukla uzaklaştırdı.

4'Valbuena, Slimani'yi savunmanın arkasına kaçırdı ama kalkan ofsayt bayrağı var.

3'Hasan Ali Kaldırım, sola doğru atılan ara topua hareketlendi. Son çizgiden kayarak ortaya çevirmek istedi ama top hızlı olunca yetişemedi.

1'İLK TEHLİKE! Moses, kendisine atılan ara pasına hareketlenip sağdan son çizgye indi. Ortasını kaleci Serkan son anda kornere çeldi.