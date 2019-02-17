Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM | KASIMPAŞA 1-2 GALATASARAY

29' Feghouli son üç Süper Lig maçında da GOL katkısı yaptı (2 GOL & 1 asist).

28'GOL Sol kanattan Belhanda'nın yaptığı ortaya ön direğe iyi hareketlenen Feghouli tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 1-2

28'Beraberlik golünü atan Belhanda ikinci golün de asistini yaptı.

28'Asist Younès Belhanda

27'Galatasaray formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında üç GOL atan Belhanda, daha önceki 42 karşılaşmada aynı sayıda GOL sevinci yaşamıştı

25'Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası seken topa kale alanı içinde Pavelka röveşatayı vurdu ancak öncesinde hakemin faul kararı vardı.

24'FEGHOULI VURDU! Ceza alanı sol çaprazında topu alan Feghouli önü dolu olmasına rağmen yerden sert vurdu, kaleci Scuffet topu ayaklarıyla çıkardı.

24'Galatasaray'ın Süper Lig'de yediği son altı GOL maçların ilk yarılarında geldi.

23'Younes Belhanda bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

22'GOL Belhanda inanılmaz vurdu! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Belhanda, yerden inanılmaz sert vurdu. Ceza alanı içindeki tüm oyuncuları geçen top kalecinin kolunun altından ağlara gitti: 1-1

20'Galatasaray bu anlarda Kasımpaşa kalesini özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla yokluyor.

19: Trezeguet'nin Süper Lig'de attığı son iki GOL serbest vuruştan geldi (diğeri Bursaspor'a).

18'KAÇTI! Sol kanattan ceza alanına sokulan Belhanda yerden vurdu, top yandan dışarı çıktı.



16'MÜTHİŞ ŞUT! Sol çaprazda topu alan Trezeguet ceza alanına girmeden mükemmel vurdu, Muslera'yı geçen top az farkla üstten auta gitti.

15'Kasımpaşa atağında Trezeguet sağ çaprazdan vurdu, Muslera topu kornere çeldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ön direkte Ben Youssef kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

14'Trezeguet, 11 Kasım'daki Bursaspor maçından sonra ilk kez GOL sevinci yaşadı.



14'GOL Trezeguet frikikten Muslera'nın kapattığı köşeye çok sert ve düzgün vurdu, Kasımpaşa öne geçti: 1-0

12'Kasımpaşa ceza alanı ön çizgisinin hemen gerisinden, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

12'Trezeguet'yi faulle durduran Martin Linnes sarı kart gördü.

11'Rakiplerini birer birer çalımlayan Trezeguet ceza alanına girmek istediği anda Linnes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcısının uyarısıyla pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti.

10'Emre Taşdemir sol çaprazdan, ceza alanı dışından sol çaprazdan şansını denedi yerden giden top auta çıktı.

9'Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor.

9'MUSLERA ÇIKARDI! Trezeguet'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin vuruşunu kaleci Muslera çıkardı. Korner...

7'Sol kanattan bindiren Emre Taşdemir'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

6'Galatasaray çok adamla rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor. Kasımpaşa geriye çekildi.

5'Ben Youssef'in tedavisi tamamlandı, oyun kaldığı yerden devam ediyor.

4'Kasımpaşa'da Ben Youssef orta alanda girdiği ikili mücadele sonrası ters düştü. Sakatlık nedeniyle oyun duraklıyor.

3'Galatasaray savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.