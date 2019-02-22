Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'a deplasmanda en az 2 gol gerekiyordu. Estadio da Luz'da tur atmayı hedefleyen Cimbom, ilk 20 dakika bu hedefin çok ama çok uzağında bir oyun ortaya koydu. Sanki gole ihtiyacı olan taraf Benfica'ymış gibi bir maç başı sahnelendi Lizbon'da... Aynı ilk maçtaki gibi sarı-kırmızılıların orta sahasını çok rahat geçen Portekiz temsilcisi G.Saray kalesinde birçok defa tehlike oluşturdu. 7'de sağdan gelişen Benfica hücumunda, Cervi'nin dokunuşu direğin çok yakınından auta çıktı. Galatasaray uzun süre rakip yarı alanda top çeviremedi, hücum geliştiremedi ve Benfica kalesine inemedi. Feghouli bireysel çabasıyla pozisyon üretmeye çalışsa da Cezayirli de tek başına Cimbom'u öne geçiremedi. Galatasaray'ın en uçtaki ismi Diagne yine yokları oynadı ilk 45'te. 41'de Pizzi'nin şutunu Muslera iyi çeldi. Sarı-kırmızılılar devre boyunca isabetli şut çekemezken, tek heyecan oluşturan pozisyon 42'de Belhanda'nın savunmadan dönen vuruşu oldu. Devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

POZİSYON FAKİRİYİZ

Galatasaray ikinci yarıya aynı 11'le başladı. 48'de Feghouli çok uzaklardan şansını denedi top az farkla auta gitti. Bu umut ışığı, iştah göstergesi olsa da Cimbom yine Benfica'ya karşı oyun üstünlüğü kuramadı. 63'te Benfica savunmasının hatası sonrası Belhanda topu filelere gönderse de bayrak havaya kalktı. 65'te kullanılan serbest vuruş sonrası seken topa Ndiaye vurdu ama çerçeveyi bulamadı. 75'te ceza sahasının sol tarafında topla buluşa Onyekuru'nun şutu cılız kaldı. Galatasaray'da ikinci yarıda skora tepki veren isim zaman zaman Ndiaye olurken, teknik heyetin de ilk hamlesi 78'de geldi. Sinan oyuna girerken, Donk kenara geldi. Sarı-kırmızılılar 83'te Emre Akbaba ile Yunus'u da oyuna sürerek son kozlarını oynasa da sonuç değişmedi. Emre'nin attığı golü hakem tartışmalı şekilde iptal etti. Cimbom Lizbon'da Avrupa'ya veda etti.

HAKEMLERİN VEBALİ UEFA'NIN BOYNUNA

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gündeminde karşılaşmanın son bölümlerinde Emre Akbaba’nın ofsayt sebebiyle sayılmayan golü vardı. Öyle ki bu gol geçerli olsa Cimbom tura uzanabileceği ikinci golü de bulabilirdi. Terim, “Turu geçersek yolumuza devam ederiz, Benfica geçerse kendilerini tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum” vurgusu yaparken, “İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA’nın boynuna. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikinci adımımızı da haziranda atacağız. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi’ne çok daha güçlü, ileriye gidebilecek bir takımla geleceğimize herkes emin olabilir” ifadelerini kullandı.