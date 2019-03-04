Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezonun en çok hayal kırıklığı yaşatan takımı Fenerbahçe, ikinci yarının en iyi çıkış yapan ekiplerinden Rizespor’u zar zor yenerken, sergilenen futbol sarı-lacivertli teknik heyeti mutlu etmedi. Fenerbahçe, 3 hafta sonra galibiyetle tanışsa da, teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına sert uyarılarda bulundu. Rizespor karşısında basit hatalar yaptıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, takım bütünlüğündeki aksaklıklara ve pozisyon hatalarına dikkat çekerken, “Bu şekilde gol yemeye devam edemeyiz” çıkışında bulundu. Rizespor’un 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyonlar üretmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Yanal, “Evet, maçı kazandık ama her seferinde bu dönüşü yapmamız zor” diyerek oyuncularını uyardı.

FUTBOL TAKIM OYUNU

Konyaspor’un da Kadıköy’de 10 kişiyle gol bulduğunu hatırlatan Ersun Yanal, “O maçta rakibimize iki puan verdik” derken, Başakşehir karşısında hata istemediğini ifade etti. Ligin en oturmuş takımlarından birine karşı oynayacaklarını söyleyen Ersun Yanal, “Tecrübesi, alışkanlığı, disiplini ve kadro derinliği olan bir rakip bizi bekliyor. Bu hatalara son vermezsek çok büyük sıkıntı yaşarız” ikazı yaptı. Çıkışı devam ettirmek için takım olmak zorunda olduklarının altını çizen Ersun Hoca, “İsim isim bakarsanız ligin en değerli ekiplerinden biriyiz. Ancak kadro kalitemize yakışmayan puan kayıpları yaşıyoruz Herkes elini taşın altına koyacak ve takım için mücadele edecek. Başka türlü başarılı olmamız mümkün değil” diye konuştu.

SAVUNMA DÖKÜLÜYOR

Fenerbahçe’de basit gol yeme sorununa çare bulunamıyor. Rize karşısında sinirinden yedek kulübesini tekmeleyen teknik direktör Ersun Yanal, şu ana kadar ne denediyse bu derde derman olamadı. Bu sezon, 24 lig maçında 34 gol yiyen sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde çıktıkları 9 karşılaşmada da 12 gole engel olamadı. Neredeyse kaleye gelen iki toptan birinin golle sonuçlanması sebebiyle Yanal, savunma oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

DEVAMI GELECEK

Fenerbahçe’nin yenilerinden Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayla çıktığı ikinci maçında ağları havalandırırken, “Gollerimin devamı gelecek” iddiasında bulundu. Rize maçında giydiği formayı, karşılaşma öncesi “Gol atacaksın” diyerek kendisini motive eden eşi Tuğçe’ye hediye eden Serdar Aziz, “Skora katkı sağladığım için mutluyum. İnşallah daha fazla gol atacağım. Hem oyunculuğuma hem de karakterime güveniyorum. Bana verilen desteğin de farkındayım. Henüz gerçek formuma ulaşmadım. Takıma çok daha fazla katkı sağlayacağım” diye konuştu. Fenerbahçe’de 2 maçta 1 gol kaydeden Serdar Aziz, Galatasaray’da 51 maçta 5, Bursaspor’da ise 172 karşılaşmada 11 gol atmıştı.

KALEDE PANİK

Affedildikten sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla 1 numarayı teslim ettiği Volkan Demirel yediği goller sebebiyle tepki çekiyor. Bu sezon 14 maçta 17 defa topu ağlardan çıkaran 37 yaşındaki kaleci sadece Göztepe karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi.

KALEMLERİ KIRILDI

Ersun Yanal, Süper Lig kadrosundan çıkarılan Benzia’nın yanı sıra Slimani, Frey, Neustadter’in de üzerini çizdi. Ferdi Kadıoğlu da Yanal’ın kadroda düşünmediği isimler arasında. Kiralık Slimani ile Benzia’nın yanı sıra sezon sonunda bu oyuncularla da yollar ayrılacak.

MOSES’A KÖTÜ HABER

Adalesinde ağrı hissettiği için Rize maçında riske edilmeyen Nabil Dirar’dan iyi haber geldi. Durumunun ciddi olmadığını belirten Faslı yıldız, Başakşehir karşısında forma giyebilecek. Dirar’ın dönüşüyle birlikte Moses’ın kulübeye çekilmesi bekleniyor.