Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Bursa deplasmanından hayati bir üç puan aldı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarının uzatma dakikalarında bir, ikinci yarıda da attığı 2 golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Galatasaray’ın geri dönüşünde teknik direktör Fatih Terim’in devre arasında yaptığı konuşma ve taktik uyarılar çok etkili oldu. Maç öncesi konuşulanların ve planlanan taktiklerin uygulanmadığını gören, mücadeleyi de hiç ama hiç beğenmeyen tecrübeli çalıştırıcı soyunma odasına çok sinirli bir şekilde girdi. Taktik tahtasını işaret edip “Ne oyun oynadığımızı biri bana göstersin!” diye seslenen Terim “Ne yapıyorsunuz siz, kendinize gelin, şampiyonluk gidiyor. Rakibimiz puan kaybetmiş, hepiniz bu maçtan alınacak üç puanın önemini biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Belhanda’yı rahatlatın

Futbolcular da hocalarına karşı son derece mahcup bir ruh hâli içerisindeyken Terim “Şimdi ilk yarı hiç oynanmamış gibi sahaya çıkacaksınız. İlk yarıyı unutun. Sadece iki gol atmamız gerekiyormuş gibi düşünün. O golleri de atacaksınız” sözleriyle tüm takıma motivasyon yüklemesi yaptı. Terim daha sonra taktik ve görev bölgeleri üzerinde durdu. İlk yarıda sürekli Diagne’nin yanına sokulan Onyekuru’ya çizgide kalmasını söylerken Mariano ile Emre Taşdemir’e “Hücum desteğini olabildiğinde vereceksiniz. Önlerinizdeki arkadaşlar da, geri dönüşlerde size destek verecek” diye seslendi. Donk ile Ndiaye’ye orta alanda rakibe top göstermemeleri için direktif veren tecrübeli çalıştırıcı “Belhanda’nın rahat top kullanabilmesini sağlayın” dedi. Feghouli’ye de mesafe tanımaksızın şut özgürlüğü tanıdı. Ve kazanan Aslan oldu.

10 NUMARA OYUN

Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, Bursa karşısındaki oyunuyla beğeni topladı ve 10 numaranın hakkını verdi. Zorlu maçta 8 ikili mücadele kazanan Faslı yıldız, iki isabetli orta yaparken, 3 de şut pası çıkardı. Penaltı pozisyonunda da yer alan Belhanda, karşılaşmanın kilit adamlarından biri oldu.

Muslera eski günlerdeki gibi

Galatasaray’da bu sezon en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Fernando Muslera son iki maçtaki performansıyla maziyi hatırlattı. Antalya karşılaşmasının yıldızı olan Uruguaylı file bekçisi, Bursa deplasmanında da 3 kurtarış yaparken, maçın gidişatını etkiledi ve G.Saray’ın karşılaşmaya tutunmasında büyük rol oynadı.