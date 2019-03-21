A Milli Takım’ın dün yapılan antrenmanında sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci, milli takımın oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
İrfan Can Kahveci, milli kadrodan çıkarıldı
21.03.2019 - 10:50 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı’nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : a milli takım,irfan can kahveci,futbol,
611624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/611624.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
26
17
7
2
41
13
28
58
2
Galatasaray
26
15
7
4
55
27
28
52
3
Beşiktaş
26
13
8
5
51
34
17
47
4
Trabzonspor
26
12
7
7
45
36
9
43
5
Malatyaspor
26
10
7
9
37
33
4
37
6
Konyaspor
26
8
11
7
32
30
2
35
7
Antalyaspor
26
10
5
11
29
41
-12
35
8
Çaykur Rizespor
26
8
10
8
37
33
4
34
9
Sivasspor
26
9
7
10
38
39
-1
34
10
Kasımpaşa
26
10
4
12
44
48
-4
34
11
Alanyaspor
26
10
4
12
28
33
-5
34
12
Kayserispor
26
8
9
9
24
34
-10
33
13
Fenerbahçe
26
7
10
9
32
37
-5
31
14
Ankaragücü
26
9
4
13
27
41
-14
31
15
Bursaspor
26
5
13
8
24
31
-7
28
16
Göztepe
26
8
3
15
26
34
-8
27
17
Erzurum BB
26
4
10
12
26
35
-9
22
18
Akhisar Bld.Spor
26
5
6
15
27
44
-17
21
29. Hafta Maçları
19.4.2019
Kasımpaşa - Bursaspor
20.4.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
20.4.2019
Akhisarspor - Antalyaspor
20.4.2019
Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21.4.2019
Galatasaray - Kayserispor
21.4.2019
Mke Ankaragücü - Atiker Konyaspor
21.4.2019
Medipol Başakşehir Fk - Çaykur Rizespor
21.4.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe
22.4.2019
Sivasspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
26
16
6
4
43
24
19
54
2
Gençlerbirliği
26
17
3
6
39
22
17
54
3
Osmanlıspor
26
15
3
8
35
18
17
48
4
Hatayspor
26
13
8
5
39
18
21
47
5
Gazişehir Gaziantep
26
13
6
7
44
22
22
45
6
Altınordu
26
12
9
5
37
20
17
45
7
Ümraniye
26
13
6
7
33
23
10
45
8
Adana Demirspor
26
12
5
9
35
30
5
41
9
Boluspor
26
11
5
10
30
27
3
38
10
Altay
26
10
7
9
37
27
10
37
11
Balıkesirspor
26
10
5
11
26
30
-4
35
12
Adanaspor
26
7
9
10
30
31
-1
30
13
İstanbulspor
26
5
12
9
29
35
-6
27
14
Giresunspor
26
6
9
11
25
32
-7
27
15
Afjet Afyonspor
26
6
7
13
33
42
-9
25
16
Eskişehirspor
26
6
7
13
28
50
-22
25
17
Elazığspor
26
5
5
16
28
45
-17
20
18
Karabükspor
26
0
2
24
8
83
-75
-1