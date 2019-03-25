Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Moldova ile Eskişehir’de karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum’da oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı, Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek. Grup elemelerine deplasmanda alınan 2-0’lık Arnavutluk galibiyetiyle başlayan Türkiye, haziran ayındaki Fransa ve İzlanda maçları öncesinde ikide iki yapmayı hedefliyor. Moldova, elemelerdeki ilk maçında Fransa’ya 4-1 kaybetmişti. Türkiye’nin yer aldığı grupta bu gece 22.45’te Fransa-İzlanda ve Andorra-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Burak Yılmaz ile Şenol Güneş arasında dünkü basın toplantısında ilginç bir diyalog yaşandı. Burak, hocasına kısık bir sesle “Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyorum” dedi. Güneş de “Dünya Kupası var daha” cevabını verdi. Burak “Hocam ona yetişemeyebilirim” deyince de Güneş “Yetişirsin, yetişirsin” ifadelerini kullandı. Burak, Moldova maçı için ise “Tek düşüncemiz üç puan. Takım olarak hazırız” görüşünde bulundu.

SAHADA KONUŞALIM!

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine Arnavutluk galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Güneş, Moldova’yı da yenerek 6 puana ulaşmak istediklerini söyledi. Haziran ayındaki maçlar öncesinde kayıp yaşamak istemediklerini vurgulayan Şenol Hoca “Her iki takım için de önemli bir maça çıkacağız. Avrupa Şampiyonası’na giden yolda bu maçın zorluğunu biliyoruz. Diğer rakiplerin ve Moldova’nın beklentisi var. Kâğıt üzerinde daha güçlü görünmemizin bir garantisi yok. Saha içinde üstün görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip 3 puanla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI AYRI DÜNYA

Takımda bazı oyuncuların ufak tefek sakatlıkları olduğu bilgisini veren Şenol Güneş “Arnavutluk maçı sebebiyle yorgun olan oyuncularımız da var. Son durumlarını gördükten sonra karar vereceğiz” dedi. Hem Avrupa Şampiyonası’nı hem de Dünya Kupası’nı hedeflediklerini söyleyen tecrübeli hoca, basın toplantısını birlikte düzenlediği Burak için “Burak Avrupa Şampiyonası gördü ama Dünya Kupası görmedi. Dünya Kupası ayrı bir dünya. Sadece onun değil her oyuncunun Dünya Kupası’nı hedeflemesi gerekir” dedi. Güneş, Dorukhan ile ilgili bir soruya da “Bu kadar kısa bir süre içinde millî takımda oynayabilecek düzeyde olması çok önemli bir başarı” diye konuştu.