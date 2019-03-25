Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Moldova maçı canlı izle, milli takımın maçı saat kaçta, Türkiye Moldova TRT1 canlı izle, Türkiye Moldova şifresiz izle, Türkiye Moldova maçı saat kaçta... 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 2. karşılaşmasında Türkiye, Moldova ile karşı karşıya geliyor. Ay yıldızlılar, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maçını da kazanarak yoluna 2'de 2 yaparak devam etmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun forma giyemeyeceği karşılaşmada neler olacak heyecanla bekleniyor.

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Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi Şenol Güneş tarafından açıklanan A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

ORTA SAHA: Deniz Türüç (İM. Kayserispor), Efecan Karaca (A.Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (M. Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (DG Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

FORVET: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

Şenol Güneş: "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye-Moldova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Sahamızda ciddi bir maç oynayacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Ciddi boyutta sakatlık yok" dedi.

A Milli Takım, yarın Yeni Eskişehir Stadyumu'nda EURO 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubunun ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak. Grupta iddialı bir konuma gelmek isteyen milliler, Moldova maçını kayıpsız geçmek istiyor.

A Milli Takım Avrupa şampiyonasına giden yolda grupta çıktığı ilk maçında Arnavutluk'u 2-0 yenmeyi başarmıştı. Moldova maçı öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu. Hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Güneş, "Tabii yarınki maç bizim için önemli, aynı şey Moldova için de geçerli. Yarın kendi sahamızda ciddi bir maç oynayacağız. Avrupa şampiyonasına gitmek için bir adım daha atmak istiyoruz. Bu maçın zorluğunu biliyoruz. Kağıt üzerinde daha iyi görünmemizin bir yardımcısı yok. Saha içerisinde güçlü görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Epureanu benim bildiğim kadarıyla kadroda yok galiba sakatlığı sebebiyle. İyi bir oyuncu, iyi bir karakter, son dönemlerde ağır sakatlıklar geçirdi, Moldova takımı için önemli bir oyuncu” dedi.

"Ciddi görünen sakatlık yok ama kasıklarında, arka adalesinde gerginlik olanlar var"

Maç öncesinde ciddi boyutta bir sakatlığın görülmediğini ifade eden Şenol Güneş, "Şu anda Emre, Gökhan, Mahmut, Ozan çok ciddi boyutta değil ama ufak tefek rahatsızlığı olan arkadaşlar var, yorgunluğu olanlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibariyle hangisi öndeyse bu maçta onunla başlayacağız. Ciddi boyutta sakatlık yok ama kadroya alıp almama, 11'de oynayıp oynamama konusunda kararlı değilim. O yüzden cevabını vermiyorum. Rahatsız olanların isimlerini söyledim. Sadece oynamayan olarak Ozan dünde idmanı yarıda bıraktı. Onun dışında ciddi görünen sakatlık yok ama kasıklarında, arka adalesinde gerginlik olanlar var" diye konuştu.

"Farklı bir oyun olacak"

Dünya kupasının ayrı bir dünya olduğunun altını çizen ve Moldova maçının farklı olacağını düşündüğünü aktaran Güneş, "Yaş olarak tabii bir yaşa gelince insan deneyim kazanıyor, heyecanını daha dikkatli kullanıyor. Mademki yola çıkmışsın Avrupa Şampiyonası da gördüğü için Avrupa Şampiyonası gören oyuncunun tekrar görmesi gurur verici. Dünya kupasını görmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya kupası ayrı bir dünya o dünyada olmak istiyoruz. Değişiklik olabilir. Oyun itibariyle orada biraz daha orta sahayı kalabalık tutup sertliğe karşı oynamak zorundaydık. Burada rakibin ikinci bölgede oynayacağı bölgelerde biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Rakip iyi kapanıyor, iyi pas yapıp çıkabiliyor. Kontra atağı benimsemiş. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan hakkında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Her gün kendi üzerine gelişmeye devam ediyor. Bazı süreleri hızlı geçti. Şuanda söyleyeceğim her laf onun gerisinde kalır ama hiçbir şeyin garantisi yok. Bu kadar kısa zamanda milli takımda oynayabilmek genç oyuncu için önemli. İnşallah hayırlısı olur, geleceği parlak olur ama bizim beklentimiz milli takıma katkı yapması."