Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de Beşiktaş fırtınası esiyor. Üst üste altıncı maçını kazanan siyah-beyazlılar çıktığı son 13 karşılaşmada topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu. Devre arası Babel’in Fulham’a transferinin ardından taktik değişikliğine giden ve kanat futbolunu rafa kaldıran Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle Ljajic ve Burak Yılmaz’a göre hücum ağırlıklı bir sistem oturttu. Pas oyunuyla hücumdaki etkisini de ortaya koyan siyah-beyazlılar, 13 maçta rakip fileleri 38 defa sarsarken bu alanda rakiplerini de geride bıraktı. Skora etki eden oyuncu anlamında da Beşiktaş en iyi futbolculara sahip durumda. Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz, 12 maçta 11 gol atarken, Ljajic de ikinci yarıda boy gösterdiği karşılaşmalarda altı gol atıp yedi de asist yaparak Beşiktaş’ın yükselişinde büyük pay sahibi oldu.

Psikolojik faktör

Şampiyonluk yolunda lider Başakşehir ve takipçisi Galatasaray’dan çok daha formda olan siyah-beyazlı ekip, istatistiklerde de rakiplerine fark atmış durumda. Şu anda ikinci yarının lideri olan siyah-beyazlılar, hücuma doğru pas, en çok şut, en çok isabetli şut ve en çok gol alanlarında da ligin zirvesinde yer alıyor. Sadece altı hafta önce ligde havlu attığı sanılan Güneş’in öğrencileri şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Şenol Güneş’in millî takımla anlaşmasından sonra psikolojik olarak rahatlaması da Beşiktaş’ın yükselişinde rol oynadı. Beşiktaş tecrübeli teknik adamın ay-yıldızlı ekiple anlaşmasının ardından çıktığı altı maçı da kazanarak yeniden şampiyonluk potasına girmeyi başardı.

Bizi tutamazlar

Son dört haftada üç gol atarak Beşiktaş’ın yükselişinde önemli rol oynayan Domagoj Vida şampiyonluk için iddialı konuştu. Hırvat stoper “En iyi futbol takımı biziz. Kalan maçlarımızın hepsini kazanacağımızı ve rakiplerimizin puan kayıplarına devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Tekinoktay aday

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda Fikret Orman'a rakip çıktı. Hürser Tekinoktay, 270 genel kurul üyesinin geçerli imzasını divan kuruluna teslim etti.

Burak'ın dalya heyecanı

Beşiktaş’ı attığı gollerle şampiyonluk potasına sokan Burak Yılmaz, Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev alması hâlinde ligdeki 300. maçına çıkacak. Süper Lig’de altı farklı takımda yer alan Burak, 299 karşılaşmada 175 gol atmayı başardı.