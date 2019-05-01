Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito babasından devraldığı tahtta, "Reiwa" (Düzenin uyumu) ismi verilen döneminin, "yeni çağın ortaya çıkardığı koşullara uyumunu" işaret eden kodlarıyla yüz yüze gelecek.

Naruhito'nun, babası Akihito'nun 30 yıl süren dönemi sonunda bugün itibarıyla "krizantem taht"a oturması gözleri "uyum" eksenindeki bu yeni dönemin detaylarına çevirdi.

Savaş sonrası doğan İmparator

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Şubat 1960'ta Tokyo'da doğan Naruhito, savaşa dair anıların hafızalarda normalleşmeye başladığı süreçte büyüdü.

Naruhito, sarayın çoğu üyesinin eğitim gördüğü Gakushuuin okulundan 1982'de tarih diplomasıyla mezun oldu.

Daha sonra Oxford Üniversitesi Merton Kolejinde deniz taşımacılığı üzerine eğitim alan Naruhito, veliaht sıfatıyla Japonya dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığında diplomat Masako Owada ile Haziran 1993'te evlenen Naruhito 2001'de Aiko isminde bir kız babası oldu.

Naruhito'nun Oxford, eşi Masako'nun da Harvard'da eğitim alması, yeni "Krizantem" çiftin, uluslarası kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

Barışçıl tutumu sürdürmesi bekleniyor

Naruhito'nun babası Akihito, 30 yıl süren görevi boyunca Hiroşima, Nagazaki, Okinawa, Saipan, Palau ve Filipinler gibi İkinci Dünya Savaşı'nın acı hatıralarının yaşandığı birçok bölgeye ziyaretler düzenledi.

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde savaşa yönelik pişmanlık hisleri duyduğunu açıklayan Akihito'nun tutumu, Japon toplumunda olumlu etki yaşatsa da muhafazakar politikacılar tarafından tereddütle karşılandı.

Çiçeği burnunda imparator Naruhito'nun da yeni dönemde babasının yolundan giderek, barışçıl tutumunu sürdürmesi bekleniyor.