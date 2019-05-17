BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan tedavisi süren Gökhan Gönül ile sağ baldırında ağrısı devam eden Dorukhan Toköz, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, bugün saat 15.00’te özel uçakla Trabzon’a gidecek ve kampa girecek.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
17.05.2019 - 13:38 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Etiketler : Beşiktaş,
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