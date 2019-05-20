Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.
Play-off programı şu şekilde:
Yarın: 20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
22 Mayıs Çarşamba: 20.15 Anadolu Efes-Banvit
23 Mayıs Perşembe: 18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
25 Mayıs Cumartesi: 15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta
17.30 Banvit-Anadolu Efes
26 Mayıs Pazar: 15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ
17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
28 Mayıs Salı: Anadolu Efes-Banvit, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
29 Mayıs Çarşamba: Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan