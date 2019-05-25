Spor Toto 1. Lig’e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor’un şampiyonluğuna canlı tanıklık etmek isteyenler taraftarlar Yeni Sakarya Stadyumunun akın etti.
Stat gişelerinde satılmaya başlanan bilet için taraftar ciddi yığılma gösterdi.
Şampiyonluk maçı biletlerine yoğun ilgi
25.05.2019 - 16:04 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçının biletleri satışa çıktı. Çok sayıda taraftar bilet almak için akın etti.
Spor Toto 1. Lig’e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor’un şampiyonluğuna canlı tanıklık etmek isteyenler taraftarlar Yeni Sakarya Stadyumunun akın etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Karagümrük,Sakaryaspor,maç,futbol,spor haberleri,
627155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/627155.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:20
- Sabah03:40
- Güneş05:31
- İşrak06:24
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:32
- Yatsı22:26
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
33
20
9
4
69
32
37
69
2
Başakşehir
33
19
9
5
48
21
27
66
3
Beşiktaş
33
18
8
7
69
44
25
62
4
Trabzonspor
33
17
9
7
61
44
17
60
5
Malatyaspor
33
13
8
12
46
44
2
47
6
Antalyaspor
33
13
6
14
38
52
-14
45
7
Konyaspor
33
9
16
8
40
38
2
43
8
Fenerbahçe
33
10
13
10
41
43
-2
43
9
Alanyaspor
33
12
7
14
36
42
-6
43
10
Çaykur Rizespor
33
9
14
10
46
47
-1
41
11
Kayserispor
33
10
11
12
35
48
-13
41
12
Ankaragücü
33
11
7
15
37
51
-14
40
13
Kasımpaşa
33
11
6
16
51
59
-8
39
14
Sivasspor
33
9
11
13
45
51
-6
38
15
Göztepe
33
10
5
18
35
41
-6
35
16
Bursaspor
33
6
16
11
26
36
-10
34
17
Erzurum BB
33
7
11
15
34
43
-9
32
18
Akhisar Bld.Spor
33
6
8
19
33
54
-21
26
34. Hafta Maçları
24.5.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Alanyaspor
24.5.2019
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
24.5.2019
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
24.5.2019
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
25.5.2019
Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Göztepe - Mke Ankaragücü
26.5.2019
Fenerbahçe - Antalyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0