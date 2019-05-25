Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor’un şampiyonluğuna canlı tanıklık etmek isteyenler taraftarlar Yeni Sakarya Stadyumunun akın etti.

Stat gişelerinde satılmaya başlanan bilet için taraftar ciddi yığılma gösterdi.