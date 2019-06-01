ÖMER FARUK ÜNAL
Futbol Federasyonu Genel Kurulu bugün Ankara’da yapılacak. 2019 - 2023 arasında Türk futbolunu yönetecek olan başkan ve ekibi seçilecek. Mevcut Başkan Vekillerinden Nihat Özdemir tek liste hâlinde seçime giriyor. Aday olabilmek için genel kurul delegelerinin beşte birinin (60 kadar) imzalı destek vermesi gerekiyor. Mevcut yönetimin büyük ölçüde yenilenmesi bekleniyor. Servet Yardımcı ve İbrahim Usta dışındaki isimler, yeni dönemde listede yoklar. Nihat Özdemir’in sürpriz olarak yönetimine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile eski millî futbolcu Hamit Altıntop’u aldığı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe’den Selim Soydan ve Beşiktaş’tan Muzaffer Nasıroğlu da listeden yer bulan diğer isimler oldu.
Güreli listede yok!
Mevcut Başkan TFF Başkanı Hüsnü Güreli’nin son ana kadar Nihat Özdemir’in listesinde olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Güreli’nin son anda yönetim kurulu listesinden çıkarılması büyük sürpriz oldu. Durumu öğrenen Hüsnü Güreli, kırgınlığını yakınlarıyla paylaştı. Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Dürüst’ün yönetime girememeleri büyük sürpriz olarak görülürken Ali Düşmez’in durumu belli değil. Nihat Özdemir, Ankara’da JW Marriott Otel’de gün boyu liste hazırlıklarına devam etti. Akşam da delegelere iftar verdi. TFF’nin yeni yönetim kurulu bayramdan önceki ilk toplantısında görev bölümü yapacak ve başta MHK olmak üzere yeni kurulları atayacak. Kurularda da köklü değişiklikler bekleniyor.
YENİ İSİMLER
Hamit Altıntop
Mehmet Baykan
Selim Soydan
Muzaffer Nasıroğlu
Mustafa Hacı Kerimoğlu
Alkın Kalkavan
Nuri Akın
Erdal Bahçıvan
Hasan Akıncıoğlu
Yılmaz Büyükaydın
DEVAM EDENLER
Nihat Özdemir
Servet Yardımcı
İbrahim Usta
Mustafa Çağlar
Ali Düşmez
Erhan Kamışlı
İbra oylaması yapılacak
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün saat 11.00’de başlayacak. Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı’nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.