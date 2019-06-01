Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Futbol Federasyonu Genel Kurulu bugün Ankara’da yapılacak. 2019 - 2023 arasında Türk futbolunu yönetecek olan başkan ve ekibi seçilecek. Mevcut Başkan Vekillerinden Nihat Özdemir tek liste hâlinde seçime giriyor. Aday olabilmek için genel kurul delegelerinin beşte birinin (60 kadar) imzalı destek vermesi gerekiyor. Mevcut yönetimin büyük ölçüde yenilenmesi bekleniyor. Servet Yardımcı ve İbrahim Usta dışındaki isimler, yeni dönemde listede yoklar. Nihat Özdemir’in sürpriz olarak yönetimine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile eski millî futbolcu Hamit Altıntop’u aldığı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe’den Selim Soydan ve Beşiktaş’tan Muzaffer Nasıroğlu da listeden yer bulan diğer isimler oldu.

Güreli listede yok!

Mevcut Başkan TFF Başkanı Hüsnü Güreli’nin son ana kadar Nihat Özdemir’in listesinde olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Güreli’nin son anda yönetim kurulu listesinden çıkarılması büyük sürpriz oldu. Durumu öğrenen Hüsnü Güreli, kırgınlığını yakınlarıyla paylaştı. Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Dürüst’ün yönetime girememeleri büyük sürpriz olarak görülürken Ali Düşmez’in durumu belli değil. Nihat Özdemir, Ankara’da JW Marriott Otel’de gün boyu liste hazırlıklarına devam etti. Akşam da delegelere iftar verdi. TFF’nin yeni yönetim kurulu bayramdan önceki ilk toplantısında görev bölümü yapacak ve başta MHK olmak üzere yeni kurulları atayacak. Kurularda da köklü değişiklikler bekleniyor.

YENİ İSİMLER

Hamit Altıntop

Mehmet Baykan

Selim Soydan

Muzaffer Nasıroğlu

Mustafa Hacı Kerimoğlu

Alkın Kalkavan

Nuri Akın

Erdal Bahçıvan

Hasan Akıncıoğlu

Yılmaz Büyükaydın

DEVAM EDENLER

Nihat Özdemir

Servet Yardımcı

İbrahim Usta

Mustafa Çağlar

Ali Düşmez

Erhan Kamışlı

İbra oylaması yapılacak

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün saat 11.00’de başlayacak. Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı’nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.