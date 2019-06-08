Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, 2010-11 sezonuna yönelik bir kere daha iddialara yönelik resmî bir açıklama yayımladı. “Futbol takımımızın 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili oluşturulan suni gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur” vurgusuyla yayımlanan mesajda çarpıcı ifadeler kullanıldı. “İlgili sezonda, futbol takımımızın büyük emekler ve alın teri ile kazandığı en değerli şampiyonluğu” tanımlaması yapılırken “O dönemde ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm yapısına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), devletimizin tüm imkânlarını da kullanarak Fenerbahçe’mize karşı kurduğu şike kumpasıyla kirletilmek istenmiştir” denildi.

Kupa müzemizde

FETÖ’nün ülkenin varlığına kastettiği vurgulanan açıklamada, “Ortaya çıkan gerçekler; ‘en büyük delilimiz alın terimiz’, ‘Fenerbahçe’yi FETÖ’ye teslim etmeyeceğiz’ diyen büyük Fenerbahçe taraftarının, ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor’ diyen eski başkanımız Aziz Yıldırım’ın ne derece haklı olduğunu, 3 Temmuz’dan sonra yaşanan her günde ve her olayda gün gibi ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi. Yazıda, “İlk gün söylediğimiz gibi; 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe’dir, alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir. Bu durumu reddetmek, FETÖ’nün meşrulaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır” sözleriyle suni gündeme nokta koydu.

Kruse karar aşamasında

Fenerbahçe’nin gözde golcü adaylarından Max Kruse kulüp tercihini bu hafta içinde gerçekleştirecek. Damien Comolli’nin bizzat görüştüğü Alman oyuncu tatil dönüşü kararını açıklayacak. Alman ve İtalyan takımlarından teklif alsa da en iyi imkânları Fenerbahçe’nin sunduğu Kruse’nin Kadıköy’ü seçmesi bekleniyor.

VOLKAN SÖNÜYOR

F.Bahçe’deki en zorlu sezonunu geride bırakan Volkan Demirel, kariyeriyle ilgili kritik bir karar vermek zorunda. Volkan’ın biten sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen yönetim, tecrübeli eldivene kulüpte profesyonel görev önerecek. Volkan ya bu teklifi kabul edecek ya da yurtdışından aldığı tekliflerden birisini seçecek.

EMPOLI’DEN AYRILDI

Devre arasında gerçekleşen Miha Zajc transferi karşılığında bonservisi Empoli’ye verilen Salih Uçan, İtalyan ekibiyle yollarını ayırdı. Salih, Serie A’dan düşen Empoli’ye vedasını sosyal medyadan yayımladığı teşekkür mesajıyla duyurdu. Türkiye’den talipleri olan 25 yaşındaki orta sahanın kariyer önceliğinin Avrupa olacağı öğrenildi.

SON SÖZ YANAL’IN

Ozan Tufan’ın Alanya’da yakaladığı çıkışın ardından sarı-lacivertlilere geri dönmesi bekleniyordu. Ancak 24 yaşındaki oyuncu için Serie A’ya yeni yükselen Lecce’den 3 milyon avroluk teklif geldi. Ozan, İtalya seçeneğiyle heyecanlanırken, 7,5 milyon avroya alınan oyuncuyla ilgili son kararı Ersun Yanal’ın vereceği belirtildi.

Mitrovic pazarlığı

Golcü arayışındaki Fenerbahçe’de Nikola Kalinic ve Sturridge’den sonra gündeme gelen isim Alexsandar Mitrovic oldu. Küme düşen Fulham’ın Sırp yıldızıyla görüşmeleri Mirsad Türkcan yürütüyor. Fenerbahçe’nin efsane basketbolcusu, 24 yaşındaki golcünün rotasını Kadıköy’e çevirmek için yoğun mesai harcıyor.

TERCİHİNİ YAPTI

Transferin gözdesi Elif Elmas kararını verdi. İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Rusya’dan çok sayıda talibi olan genç Makedon tercihini Inter’den yana kullandı. Ancak Elif’in bu rüyasının gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin onay vermesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler ise satışı en çok bonservis verene yapmakta kararlı.