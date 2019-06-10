Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, Türkiye İzlanda maçı şifresiz yayın gibi konular heyecanla beklenen karşılaşmaya dair internette en çok araştırılanlardan oluyor. EURO 2020 Elemeleri'nin dördüncü haftasında Türkiye, İzlanda deplasmanına konuk oluyor. Son olarak Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Ay Yıldızlı ekibimiz, İzlanda deplasmanından da üç puanla ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. 'Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda' gibi detaylar merak ediliyor. İşte maça dair araştırılanlar...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

H grubunda yer alan Milli takımımız 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü maç için İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Aday kadroda 3 eksik

A Milli Takım’da İzlanda mücadelesi öncesi aday kadroda 3 eksik göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlılarda genç futbolcu Ozan Kabak Stuttgart’ta yaşadığı sakatlıktan dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Ozan’ın yanı sıra Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu da aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu. 3 futbolcu İzlanda karşısında sahada olamayacak.

Düdük Marciniak'ta

Millilerin, yarın Laugardalsvöllur Stadı’nda 21.45’te karşı karşıya geleceği İzlanda mücadelesini, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.

"ŞU ANDA İZLANDA MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Fransa karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulunan ve iyi oyunla 3 puan kazandıklarını ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, "Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa’nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa’ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa’yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa’nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda’dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

“SIRADA İZLANDA VAR!”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

“AYNI BİLİNÇLE OYNARSAK GALİBİYETLE DÖNERİZ”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir şöyle konuştu. Çok önemli ve grubumuzdaki en önemli maç. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Önemli bir İzlanda deplasmanında maçımız var. İnşallah orada da aynı bilinçle oynarsak galibiyetle döneriz. Zaten Türk milletinin hakkı bu gruptan çıkmak, inşallah da çıkacağız. Sayın Bakanım da az önce söyledi, Konya seyircisine canı yürekten teşekkür ediyorum. Oyuncularımız ve teknik direktörümüzle iyi birliktelik oldu.