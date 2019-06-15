Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş transfer sezonuna en hızlı giren takım olmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar bir süredir ilgilendiği Andre Schürrle ve Peniel Mlapa’nın transferlerinde büyük aşama kaydetti. Her iki oyuncunun menajeriyle de dün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Olumlu geçen görüşmeler sonucunda Mlapa’nın transferi imza aşamasına geldi. Togolu oyuncu için yıllık 1,4 milyon avro öneren siyah-beyazlıların bu teklifi kabul edildi. İş artık Mlapa’nın bonservisine sahip olan Venlo’nun ikna edilmesine kaldı. Hollanda kulübü ile Beşiktaş’ın önerdiği rakam arasında sadece 500 bin avroluk fark bulunuyor.

İSTİSNA YAPILACAK

Siyah-beyazlı idareciler bu transferi 2 milyon avroya bitirmek istiyor. Mlapa ile el sıkışan yönetim şimdi Hollanda’dan gelecek cevabı bekliyor. Andre Schürrle transferinde ise Beşiktaş’ın biraz daha fedakârlık yapması gerekiyor. Son üç sezonda geçmişini aratan Alman futbolcu Beşiktaş’tan yıllık 3,5 milyon avro istedi. Schürrle için Borussia Dortmund’a 1,5 milyon avro kiralama ücreti ödemeye hazır olan siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki yıldız oyuncunun isteğini masaya yatırdı. Gelecek sezon için en yüksek futbolcu yıllık ücretini 2,5 milyon avro olarak belirleyen Başkan Fikret Orman, Schürrle için istisna yaparak şartları biraz daha zorlamaya çalışacak. Ayrıca Başkan Orman’ın, Alman yıldızın maliyetini sponsorla karşılayabilmek için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

YENİ KALECİ ERTAÇ

Tolga Zengin ile yollarını ayıran Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’dan Ertaç Özbir’i kadroya katacak. Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle anlaşan siyah-beyazlılar son pürüzleri de giderdi. Senelik 750 bin avro karşılığında el sıkışılırken mukavelenin 1+1 senelik yapılacağı öğrenildi. Bonservisi elinde olarak Beşiktaş’a gelmeye hazırlanan Ertaç, geçen sezon 14 maçta kalesinde 17 gol görmüştü.