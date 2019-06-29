Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı ve Max Kruse’yi kadrosuna kattı. Geçen sezonlarda izlenen yanlış transfer politikası ve büyük umutlarla alınan isimlerin hayal kırıklığı oluşturmasının ardından ince eleyip sık dokuyan yönetim, Almanya’nın Werder Bremen kulübüyle sözleşmesi sona eren golcü oyuncuyu üç yıllığına transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman millî futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır” denildi. Önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelecek olan yıldız futbolcu, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini üç sezonluğuna sarı-lacivertli kulübe bağlayacak resmî sözleşmeyi imzalayacak.

Çok yönlü golcü

Futbola 1988’de doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başlayan Max Kruse, 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer oldu ve 2006’da Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Alman golcü daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg’da forma giydi. Forvetin her bölgesinde oynayabilmesiyle bilinen yıldız oyuncu 2016 yılında Werder Bremen’e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi. Millî formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan golcü oyuncu, 24 maçta 8 defa fileleri havalandırma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Millî Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

FENERBAHÇE’Yİ İSTİYOR

Brezilya ekibi Palmeiras’ta forma giyen Lucas Lima, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin kiralamak istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü ve Brezilyalılar çok seviliyor. Alex’ten dolayı Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de oynarım” dedi.

Rodrigues bombası!

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray’dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a transfer olan Garry Rodrigues için teklif yapıldı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncuyu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attırmaya çalışıyor. Transfer heyetinin, Rodrigues’in menajeriyle anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

GERİ SAYIM

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapacak. 10 gün boyunca yüksek rakımda kondisyon depolanacak. Sarı-lacivertliler daha sonra Avusturya’da hazırlıklarını yapacak ve son olarak Almanya’da gerçekleştirilecek olan Audi Cup’ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek.