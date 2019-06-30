Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı.
Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
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Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı.
Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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