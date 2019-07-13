Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O bir modern kemankeş… Girdiği her yarışta, katıldığı her turnuvada attığını halk tabiriyle ‘12’den vuran biri. Almanya’nın başkenti Berlin’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Kupası’nın dördüncü ayağındaki yarışlarda Türkiye dört altın madalya kazanarak tarihî bir başarı elde etti. Hem bireysel hem de erkekler klasik yay takım müsabakalarında altın madalya alan 20 yaşındaki millî okçu uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü. Son şampiyonadan da iki altın madalya kazanan Mete Gazoz, erkekler klasik yay dünya sıralamasında üçüncü basamağa tırmandı. Kategorisinde geçen yıl dünyanın en iyi okçusu seçilen Mete, henüz 20 yaşında olmasına rağmen uluslararası önemli organizasyonlarda şu ana kadar 36 madalya (15 altın, 12 gümüş, 9 bronz) kazandı.

Hedef 2020 Tokyo

Mete, Berlin’de geçen yıl yapılan Dünya Kupası’nın 4. ayak yarışmalarında da erkekler klasik yay bireysel atışlarda altın madalyaya uzanmıştı. Millî okçu, bu sene Dünya Kupası’nın Antalya ve Şanghay ayaklarında da kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Kırdığı Avrupa ve dünya rekorlarıyla da sık sık gündeme gelen Mete, Şanghay’dan iki gümüş madalyayla döndü. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) erkekler klasik yayda 2018’in en iyi sporcusu olarak Mete’yi seçmişti. Millî okçu ayrıca 2018’in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne de layık görülmüştü. En büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen başarılı sporcu “Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı okutmak en büyük dileğim” diye konuştu.

İHLAS’IN GURURU

İhlas Koleji mezunu olan Mete Gazoz 2018’de “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu” ilan edildi. Mete ayrıca yine Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından klasik yay branşında yılın sporcusu seçildi.

Koleksiyoncu

Türkiye’yi başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti. Millî okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların üçünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Üç yaşında başladı

Mete Gazoz, eski millî sporcu olan babası Metin Gazoz’un sayesinde üç yaşında okçuluğa başlamış. Bu başarılara ulaşmak için çok yoğun çalıştığını belirten Mete, her gün ortalama 500 ok attığını dile söylüyor.