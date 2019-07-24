Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sonunda İtalya Serie A ekibi Udinese'nin Dorukhan Toköz inadını kırdı. İtalyan kulübü uzun süredir siyah-beyazlıların genç yıldızını transfer etmek için yoğun bir çalışma içindeydi. Pazarlıklar 5 milyon avrodan başladı ancak siyah-beyazlı yönetim 10 milyon avroda direttikçe İtalya'nın siyah-beyazlı kulübü teklifini yavaş yavaş artırmaya başlamıştı. Udinese dün son hamlesini yaptı ve çok istediği Dorukhan için 8 milyon avroya çıktı. Beşiktaşlı idareciler bu teklifi de yetersiz bulduklarını bildirince İtalyanlar teşekkür ederek masadan kalktı. Udinese'nin dün yaşanan bu son gelişmelerin ardından Dorukhan Toköz defterini tamamen kapattığı öğrenildi.

Mirin'e talip var

Ayrıca 23 yaşındaki oyuncunun Udinese'ye gitmekte isteksiz bir tavır sergilemesi de görüşmelerin sonlanmasında çok etkili oldu. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde, "Dorukhan için teklifler geliyor ancak biz onun iki sene daha takımda kalmasını istiyoruz" demişti. Bu arada yeni sezonda düşünülmeyen Isimat-Mirin'e talip çıktı. Fransa'nın Amiens kulübü 1 milyon avroluk teklif yaptı. Yönetimin teklifi kabul ettiği ancak 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mirin, Beşiktaş'tan kazandığı 1,2 milyon avroyu Amiens'ten istediği için transfere resmiyet kazandırılamadı. Görüşmeler devam ederken Amiens ile Mirin'in ortak noktada buluşması bekleniyor.

PARANAENSE’YE GİTTİ

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Adriano, Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile 2020 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş’ta üç sezon geçiren 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon sözleşmesi sona ermiş ve siyah beyazlılar mukavelesini yenilememişti.

BURAK’A KONTROL

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Bir süre önce ayak tarak kemiğindeki sakatlık sebebiyle ameliyat olan ve topla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz iki hafta içinde hazırlık maçına çıkabilecek seviyeye gelecek.

KAMP BAŞLIYOR

Yeni sezon çalışmalarına Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde başlayan siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından bugün Avusturya’ya gidecek. Saalfelden şehrinde 4 Ağustos tarihine kadar kampa girecek siyah-beyazlı takım burada dört hazırlık maçı yapacak.

Quaresma polemiği!

ABD Major Lig ekiplerinden LA Galaxy ve NY Red Bulls’la görüştüğü ortaya çıkan Ricardo Quaresma’ya Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada ‘Go home Quaresma’ (Evine dön) etiketi altında yapılan yorumlarda Portekizli yıldızın takımdan ayrılması istendi. Bunun üzerine taraftar grubu Çarşı, Quaresma’nın Beşiktaş formasını öptüğü bir fotoğrafla birlikte “Senin evin burası Quaresma” paylaşımında bulundu.