Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Şeyma Ercan ile Kübra Akman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılacaklarına inandıklarını belirtti. Millî voleybolcular, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin’de düzenlenecek olimpiyat elemelerin yanı sıra 23 Ağustos-8 Eylül’de Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Çin’deki maçlara hazır olduklarını belirten Şeyma “Çok zorlu bir turnuva bizi bekliyor. Gruptaki ilk maçımızı Almanya ile oynayacağız ve onu kayıpsız geçmek istiyoruz. Ardından Çekya ile son gün ise ev sahibi Çin’le karşılaşacağız. Olimpiyatlara katılmayı çok fazla istiyoruz” dedi.

ANKARA AVANTAJI

Millî voleybolcu Kübra Akman ise Avrupa Şampiyonası’nı ülkemizde oynayacak olmanın heyecanını hissettiklerini belirterek Ankara seyircisinin voleybola verdiği desteğin kendileri adına büyük avantaj olacağını söyledi. Kübra “Şimdi sırada olimpiyat elemeleri var. Daha sonra da kendi evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası var. O yüzden yoğun tempoda çalışmaya devam edeceğiz. 2012’de bu başarıldı. Birinci olmak daha önce de çok zordu. Şimdi de aynı şekilde zor. Çin, iyi bir takım. Ancak imkânsız diye bir şey yok. Bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Olimpiyatlara gidebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.