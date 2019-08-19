Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk haftasında İzmir’de oynanan karşılaşmada Antalyaspor, Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yendi. Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk yarım saatte ağırlığını hissettiren Antalyaspor savunma oyuncusu Diego ile golü buldu. Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Göztepe beraberlik için bastırdı. Ancak savunmada hata yapmayan Antalyaspor sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Sezona 3 puanla başlayan sarı siyahlılar önümüzdeki hafta Trabzonspor’a misafir olacak. Başakşehir ise Fenerbahçe’yi misafir edecek.