Süper Lig’in ilk haftasında İzmir’de oynanan karşılaşmada Antalyaspor, Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yendi. Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk yarım saatte ağırlığını hissettiren Antalyaspor savunma oyuncusu Diego ile golü buldu. Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Göztepe beraberlik için bastırdı. Ancak savunmada hata yapmayan Antalyaspor sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Sezona 3 puanla başlayan sarı siyahlılar önümüzdeki hafta Trabzonspor’a misafir olacak. Başakşehir ise Fenerbahçe’yi misafir edecek.
Antalya şen döndü
19.08.2019 - 04:19 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen sezon son anda lige tutunan Göztepe, Süper Lig’de sezonun ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Güney ekibinin golünü Diego kaydetti
Etiketler : Göztepe antalya maçı,
644649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644649.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
3
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği 0 - 1 Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor 3 - 0 Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe 0 - 1 Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 0 Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
-6