Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî oyuncumuz Merih Demiral’ı Juventus’a satan Serie A takımlarından Sassuolo, bu oyuncunun yerini bir başka millî oyuncumuz Mert Müldür ile doldururken, Türk savunmacıların son dönemde Serie A’ya yaptığı transferler dikkat çekti. Önceki sezon Galatasaray’dan ayrılan Koray Günter’in Genoa’ya transferiyle başlayan akım Merih’in devre arasında Alanya’dan Sassuolo’ya transferi ile devam etti. Kısa sürede sergilediği üst düzey performansla Juventus’un radarına giren Merih’in İtalyan devine 18 milyonluk transferi büyük ses getirdi.

Roma’da iki Türk

TFF 1. Lig’de sergilediği futbolla altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği’nin yeniden Süper Lig’e dönmesinde önemli rol oynayan Mert Çetin, Cengiz Ünder’in takımı Roma’ya transfer olurken bu transfer Türkiye pazarının Serie A için ne denli önemli olduğunu da bir defa daha ortaya koydu. Son olarak Rapid Wien forması giyen Mert’in Sassuolo’ya transferi millî takımın önümüzdeki yıllarda ne denli sağlam bir savunmaya sahip olacağının da sinyallerini verdi.