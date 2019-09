Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Slovan Bratislav maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Spor severler meraklı, BJK Bratislav skor kaç kaç biter? Beşiktaş Slovan Bratislav maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. Beşiktaş bu akşam Slovan Bratislava maçıyla beraber Avrupa kupaları tarihindeki 217’nci sınavına çıkacak. Bugünkü Slovan Bratislava müsabakası öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Beşiktaş’ın her kulvarda hedefi vardır. Bunlardan birisi yarın (bugün) başlayacak. Bratislava kendi ülkesinin en değerli takımı. Kendi liginde topa sahip olan ve daha dominant bir oyun oynayan bir takım. Beşiktaş tarihinin bu ligde önemli tecrübeleri var. İyi bir başlangıç yapmak hedefindeyiz. Oyuncu grubu buna odaklandı, rakiple ilgili analizler yaptık. Umarım sahada bunun karşılığını alırız. Değerli bir kadromuz var. Buna rotasyon mu denir, başka bir şey mi bilmiyorum ama 3 oyuncu değişecek, başka değişiklik de olmayacak” sözlerini kullandı.



Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bratislava Narodny Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Aron Harsing yaparken, Juri Frischer dördüncü hakem olacak. Karşılaşma S.Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.



> Benden ne isteniyor

Avcı şöyle devam etti: Şampiyonlar Ligi maçlarını izledik. Oyunun her iki yönünü de oynayan takımlar var. En doğrusu bu olacak. Rakipten daha fazla topa sahip olacağız. Oyun anlayışımda 5 sene evvel bekleyerek oynuyorduk, o eleştirildi. Pas oyunu eleştiriliyor, kontra atak eleştiriliyor şimdi de. Bazen beklersin, bazen hücum yaparsın. Beşiktaş takımı bu ligde geri dönüşleriyle de olacak. Sadece savunma yapmak istemiyorum. Pas oyunu bu ülkede eleştiriliyorsa, hangi oyun isteniyor onu merak ediyorum. Rakibi biraz daha koşturabilmek, topa sahip olmak önemli...



Az gol yemeliyiz

Avcı’yla basın toplantısına katılan kaleci Karius, “Öncelikli beklentimiz gruptan çıkmak. Fakat daha az gol yememiz gerekiyor” derken, “Takımın yeni bir teknik direktörü var, yeni bir oyun felsefesi var, yeni bir oyuncu grubu var. Başlangıçlarda bir takım problemler yaşamak çok normal” sözlerini kullandı.



BURAK, OĞUZHAN VE ROCO YOK

Eksikler can sıkıyor

Sezonun başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş, Avrupa’daki sezonun ilk maçına da üç oyuncusundan mahrum olarak çıkacak. Burak Yılmaz takımla antrenmanlara başlamasına rağmen sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmedi ve kafilede yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Oğuzhan ve Roco da Slovakya’ya götürülmezken siyah-beyazlıların kafilesinin 20 kişilik olması dikkat çekti.



Avrupa’da 217’nci maçı

Beşiktaş bu akşam Slovan Bratislava maçıyla beraber Avrupa kupaları tarihindeki 217’nci sınavına çıkacak. Siyah-beyazlılar Avrupa macerasında 83 galibiyet, 46 beraberlik elde ederken, 87 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 288 defa ağları sarsan Beşiktaş, kendi kalesinde ise 308 gol gördü.