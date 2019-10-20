Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Çebi, kürsüye eşiyle geldi.

Beşiktaş'ın yeni bir döneme açıldığını belirten Çebi, "Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet"

Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Çebi, "Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz"

Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş'a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Yönetici arkadaşlarımı 'çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz' diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz."

Ahmet Nur Çebi'nin özgeçmişi

Trabzon'da 1959 yılında doğan Ahmet Nur Çebi, 1978 yılında TED Karabük Koleji'nden, 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi, 2012'de Fikret Orman'ın başkan seçilmesiyle 2019 yılına kadar yöneticilik yaptı.

Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır.