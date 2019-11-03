Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de liderlik hesapları yapan Trabzonspor, 10. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe’yi misafir etti. Hafta içinde teknik direktörü Tamer Tuna ile yollarını ayıran İzmir ekibinin takımın başında antrenör Suat Arıcan ile çıktığı mücadele 1-0’lık Göztepe üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ilk gol tehlikesi ev sahibi Trabzonspor’dan geldi. 20. dakikada Sosa’nın uzak mesafeden çıkardığı şut kaleci Beto’da kaldı. Skorda dengeyi bozan gol ise 31’de geldi. Gassama’nın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Jerome düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 37’de Doğan’ın şutunda kaleci Beto gole izin vermeyince ilk yarı 1-0 sona erdi.

Beto duvar ördü

İkinci yarıya Doğan Erdoğan ve Ahmet Canbaz’ın yerine Kâmil Ahmet ve Avdijaj ile başlayan Trabzonspor gol için rakip kaleye yüklendi. 57’de Sörloth ceza sahasında yerde kalırken maçın hakemi VAR incelemesinin ardından oyunu sürdürdü. 74’te Advijaj’ın şutunda kaleci Beto bir kere daha gol izni vermedi. Duraklamalarda sağ kanattan yüklenen ev sahibi takım 90+1’de Koray ile gole çok yaklaştı. 19 yaşındaki oyuncunun zor pozisyonda yaptığı şık kafa vuruşunu Beto kornere çelince mücadele 1-0’lık Göztepe üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 16 puanda kaldı, Göztepe ise puanını 12’ye yükseltti.