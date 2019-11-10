Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayan ve Vodafone Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcıları Mehmet Metin ve Mehmet Kısal. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş-Denizlispor

18' Denizlispor'da Barrow, Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.Sarı Kart - Modou Barrow

Sarı Kart 17' Beşiktaş'ta Caner Erkin itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin

Pozisyon 16' Sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow ceza alanı içine ortasını yaptı. Beşiktaş savunması karşıladı. Dönen topa Sackey çok sert vurdu. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

Pozisyon 11' Beşiktaş'ta Ljajic sol çizgide kaleye sokulurken yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyon 5' Beşiktaş orta alanda büyük bir boşluk buldu. O bölgeye hareketlenen Diaby'ye Rebocho pasını verdi. Ancak Barrow, Diaby'yi indirerek hızlı hücum fırsatını engelledi.

1' Vodafone Park'ta mücadele başladı.