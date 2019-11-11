Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi. Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin ardından yedek kulübesine çakılı kalan Miha Zajc ile ilk 11’deki yerini kaybeden Jailson’u satış listesine koydu. Sözleşmesinde yaptığı indirim performansına da aynı şekilde yansıyan Alper Potuk da gözden çıkarıldı. Mehmet Ekici’ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc’ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor. Sloven yıldız, düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek için can atıyor, ancak Fenerbahçe’nin önceliği kasaya girecek para. Jailson’a da ülkesinden ve Çin’den teklifler var. Alper’e ise yüksek ücreti sebebiyle sıcak bakan şimdilik yok.

Muriç bir yere gidemez

Yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği bu isimlerden kurtulurken, elde edilecek gelirle transfer taleplerini karşılamayı düşünüyor. Adı Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Vedat Muriç’in satışı ise kesinlikle söz konusu değil. Muriç’in menajeri Haluk Canatar, “Bu performansıyla Vedat’ın taliplerinin olması son derece doğal. Ancak o Fenerbahçe’de gayet mutlu. Gündeminde transfer yok. Şu anda tek hedefi sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak” dedi. Canatar, “Vedat’ın transferinde tek yetkili F.Bahçe’dir. Ancak kulüpten bir talep gelmesi hâlinde teklifleri değerlendiririz” derken hem yönetim hem teknik heyet attığı gollerle piyasasını yükselten Kosovalı yıldızı en azından sezon sonuna kadar elde tutmakta kararlı.