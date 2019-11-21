Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Sivasspor ise, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a, Beşiktaş da Konyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Kasım Cumartesi
15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
24 Kasım Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek