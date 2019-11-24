Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, zor bir maçın olduğunu söyledi. Parlatan, “Öncelikle çok sevinçliyiz buradan 3 puan aldığımız için. Maçın genel anlamına bakılınca, bence ortada bir maçtı. İki takım da pozitif futbol oynamayı düşünen iki denk rakip bugün sahada olunca, çok çetin bir mücadele geçti. Belki pozisyon açısından çok pozisyonlar olmasa da bize göre futbol anlamında yine kaliteli bir maçtı. Tabii ki buradan 3 puan almamız bizim hedeflediğimiz bir şeydi, biz buraya 1 puan almak için gelmedik, 3 puan almak için geldik. Sonuç itibariyle 1-0 ile 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Takımın özverisi bilhassa son 20 dakika, golden sonra bütün toplara hamle yapma şansı bulması, adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti. Zaman zaman futbolumuzu yansıtabiliyoruz, bizim felsefemizi yansıtabiliyoruz, bu da bizi çok sevindiriyor, bunu çoğaltmak istiyoruz. Sonuç itibari ile bunu yapacağımıza inanıyoruz, umarım iyi günler güzel günler bizi bekliyor” dedi.
Ersan Parlatan: Savaşarak 3 puanı sahiplendik
24.11.2019 - 20:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0’lık skorla mağlup eden Göztepe’de Teknik Sorumlu Ersan Partalan, “Adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : süper lig,göztepe,ersan partalan,
664730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/664730.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
5
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
6
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
7
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
8
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
11
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
12
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
13
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor 2 - 0 Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor 1 - 4 Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 16:30
Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
4
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
5
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
6
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
7
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
8
Keçiörengücü
12
4
6
2
2
18
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
12
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
13
İstanbulspor
12
2
6
4
-2
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor 1 - 1 Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük 2 - 3 ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor 1 - 0 Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor - Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor - Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor