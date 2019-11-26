Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, evinde Club Brugge ile karşılaşıyor. 20.55'te başlayan ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Kruzliak'ın yardımcıları Tomas Somolani ve Branislav Hancko. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda

CANLI ANLATIM

11 'GOL! Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden ön direğe çevirdiği topu kontrol eden Adem, dönerek yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

8' Sağ kanattan ön direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Mechele topa dokonuşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

5' Ricca'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Marcao topu karşılayan isim oldu.

3' Seri'nin savunma arkasına doğru gönderdiği topa Ömer hareketlendi ama ceza sahası içi sol çaprazda topu istediği gibi kontrol edemedi.

1' SON ANDA MIGNOLET! Ömer Bayram, kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ama yerden köşeye giden topu son anda Mignolet çeldi...