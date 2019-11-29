Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı ocak ayında transferle çözmeyi planlayan Galatasaray’da ilk hedef Henry Onyekuru… Geçtiğimiz sezon Eveton’dan kiralanan kanat oyuncusu, sarı-kırmızılıların son şampiyonluğuna büyük katkı yapmış, sezon başında da Monoca 13,5 milyon avro ödeyerek bonservisini satın almıştı. Ancak ne Onyekuru ne de Fransız ekibi bu transferde aradığını bulabildi. Bu sezon ancak dört maçta forma şansı yakalayan 22 yaşındaki Nijeryalı, sadece bir asist yaparak beklentilerin çok uzağında kaldı. İstanbul’daki günlerini özleyen Onyekuru, geçtiğimiz günlerde bizzat teknik direktör Fatih Terim ile görüşüp dönmek istediğini söylemişti. Terim de onay verince transferde somut adımlar atılmaya başladı.

Monaco kapıyı araladı

Yönetim, oyuncunun menajerleri ve Monaco kulübü ile görüşmelere başladı. Onyekuru’yu 1,5 yıllığına kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Monaco’yu ikna etmek için Türkiye kariyerinin istatistiklerini masaya koyacak. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 31 maçta 14 gol ve beş asistle yıldızlaşan Nijeryalının yeniden eski günlerine dönebileceği belirtilecek. İlk gelen bilgilere göre Monaco’nun 1,5 senelik kiralama bedeli olarak 3 milyon avro ile pazarlık kapısını araladığı öğrenildi. Onyekuru’nun da Galatasaray’a gitme isteği sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Monaco’nun oyuncunun değerini yeniden bulması için transferde zorluk çıkarmayacağı tahmin ediliyor

Yetiş Babel

Hollanda Millî Takımı’ndan sakat dönen ve Brugge maçında forma giyemeyen Babel’in Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Falcao ve Andone’nin yokluğunda teknik heyetin elinde forvet hattında sadece Âdem’in kalması gözlerin Babel’e çevrilmesine sebep oldu. Babel’in dizindeki ödemin azaldığı, bugün yapılacak son testlerin ardından durumunun netleşeceği belirtildi.

G.Saray maçı başkaydı

Arsenal’in Boşnak sol beki Sead Kolasinac, Schalke’de oynarken G.Saray ile yaptıkları maçı unutamadığını söyledi. “Stadyuma geldik, o kadar çok ses vardı ki, yanınızdakini duyamıyordunuz” diyen Kolasinac “Drogba ile eşleşmiştim. Benim iki katımdı. Bir kere kafa kafaya çarpıştık çok canım yanmıştı” dedi.

Hazırlıklar başlıyor

Club Brugge karşısında son dakika yediği golle Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray’da izin bitti. Teknik direktör Fatih Terim, Brugge maçının ardından yapılan rejenerasyon idmanı sonrasında oyucularına bir günlük izin vermişti. Sarı-kırmızılılar bu sabah yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak.