Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi’ndeki çıktığı ilk dört maçı da kaybeden Beşiktaş, evinde Slovan Bratislava’yı son dakikada gelen golle yenerek şeytanın bacağını kırdı: 2-1. Siyah-beyazlılar iddiasının kalmadığı grupta ilk galibiyetini elde ederken Avrupa arenasındaki beş maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu. UEFA Avrupa Ligi’nin en az topla oynayan ikinci takımı olan Slovakya temsilcisi karşısında Beşiktaş oyunun hakimiydi. Ancak rakip yarı alanda daha fazla gözüken taraf olmasına rağmen siyah-beyazlıların temposu çok düşüktü. İlk yarı boyunca çerçeveyi bulan bir şutu dahi olmayan Beşiktaş kalesine gelen tek topta da geriye düştü. Daniel 35’te fileleri havalandırırken bu pozisyondan önce Oğuzhan ceza sahası içinde bomboş durumdayken çok kötü bir vuruşla topu üstten auta attı.

Baskıyla gelen goller

Bratislava’daki ilk maçta iki gol, bir asistle yıldızlaşan Sporar 44’te Karius’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı vurdu. Abdullah Avcı ikinci yarıya Rebocho-Ljajic, Boyd-N’Koudou değişiklikleriyle başladı. İlk devreye göre daha hırslı ve istekli gözüken siyah-beyazlılar özellikle sol kanattan ortalarla gol aradı. Umut Nayir’in 73’te ceza sahası içinden çektiği şut üst direkte patladı. Hemen ardından bu defa Roco’nun kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-1. Son 10 dakikada Beşiktaş nefes aldırmayan bir baskı kurdu. Oyuna 76’da giren Güven 85’te çok müsait olmasına rağmen topukla vurmayı deneyince net gol kaçtı. Diaby’nin 90. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ljajic gole çevirdi ve Beşiktaş zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Ülke için oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Prestij açısından ve ülke puanı açısından önemliydi. Son senelerde alışık olmadığımız şekilde puansız bir durumdaydık. Taraftar oyuna girdi, taraftar bize çok olumlu bir etki yapıyor, sonuca direkt etki yapıyor” dedi. Maç sonu soyunma odası koridorunda rakip teknik adam Jan Kozak’la gerginlik yaşayan Avcı bu yöndeki bir soruya, “Bratislava’nın hocasına ben bir şey söylemedim, ne söylediğini kendisi ifade etsin” cevabını verdi.