Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.