UEFA, Medipol Başakşehir'e 'asker selamı' nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.