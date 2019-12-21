Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Sebastian Frey saçlarını kazıttı.

Takımının Dynamo Dresden ile karşılaştığı mücadeleye ilk 11 çıkan İsviçreli futbolcu, uzun saçlarını kazıtarak tribündeki futbolseverleri de şaşırttı.

Nürnberg, lig sonuncusu rakibini 2-0 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir üç puan aldı.



BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

Önceki sezon büyük umutlarla transfer edilen İsviçreli golcü, Fenerbahçe'de bekleneni verememişti. 1,90'lık oyuncu Sarı Lacivertliler ile toplamda 25 maça çıkarken 5 gol kaydedebilmişti.

SEZON BAŞINDA ALMANYA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'de hüsranla sonuçlanan sezonun ardından takımdan gönderilen isimlerden biri olan Frey, sezon başında Almanya ikinci lig ekiplerinden Nürnberg'in yolunu tuttu.

Alman ekibinde şu ana kadar toplam 16 maça çıkan Frey, 4 kez ağları havalandırırken 3 kez de asist yaptı.