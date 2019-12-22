Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısının bitmesine bir maç kala zirve ile arasındaki puan farkını da korumuş oldu. Alınan bu galibiyet, Fenerbahçeli taraftarları da mutlu etti. Sarı-lacivertli futbolseverler, son düdüğün çalmasıyla birlikte galibiyeti davul zurna eşliğine stat etrafında marşlar söyleyerek kutladı.