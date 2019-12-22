Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi için tribünleri 44 bin 526 biletli taraftar doldurdu. Sarı-lacivertlilere 42 bin 358 taraftar, siyah-beyazlı ekibe de 2 bin 168 seyirci destek verdi. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde bulanan mekanlarda maçı takip etti.