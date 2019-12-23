13. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Campos, orta sahadan aldığı pasta rakip ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, kornere çıktı.
36. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Welinton topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
42. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Fernandes'in soldan çıkardığı pasta topla buluşan Welinton, sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
43. dakikaka Aytemiz Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Baiano'nun sağdan ortasında, ceza sahası içinde Campos topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-3.
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Adam Stachowiak topun sahibi oldu.
78. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Musa Çağıran'ın pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4
83. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 3'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Aissati'nin pasında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-4.
86. Aytemiz Alanyaspor 5. golünü kaydetti. Efecan Karaca'nın derinlemesine pasına hareketlenen Onur Bulut, topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonda ofsayt kararı verilirken, hakem Hüseyin Göçek VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı: 1-5.
Aytemiz Alanyaspor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.