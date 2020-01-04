Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da beklenen değişim için gaza basıldı. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi’nin kiralanması konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığı borsaya bildirildi. Sol bekte görev yapan Saracchi için Leipzig ile 1,5 yıllık anlaşıldı. Galatasaray’ın bu transfer için kiralama bedeli ödemesi beklenmiyor. Sadece oyuncunun Leipzig’de kazandığı yıllık ücretinin tamamı ödenecek. Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticiler çok istemesine rağmen satın alma opsiyonu ise ekletemedi. Terim’in eski prensi Onyekuru da yuvaya dönüyor. Nijeryalı oyuncu 1,5 yıl sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Çehre değişti

Sarı-kırmızılıların Onyekuru için kiralama ücreti ödeyeceği, bu rakamın ise imza günü açıklanacağı bildirildi. Aslan’ın iki yeni transferinin sağlık kontrolünden geçip imzaları attıktan sonra yarın saat 17.30’daki idmana katılacakları öğrenildi. Bu takviyelerle birlikte Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısında çehresi büyük ölçüde değişecek. Martin Linnes’in de geri dönmesinin yanı sıra Japon sol bek Nagatomo ile yollar ayrıldı. Sağ bekte hayal kırıklığı yaşatan Mariano da satış listesine konuldu. Sağda ve soldaki değişim sonrası Aslan’ın ligin ikinci devresinde kanatları daha dinamik kullanması bekleniyor. Yedek kuvvet olarak da Emre Taşdemir ile Şener Özbayraklı görünüyor.

Önceliği Brezilya

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan ve yönetimin kulüp bulmasını istediği Mariano’nun önceliği ülkesi Brezilya. Yıllık 2,3 milyon avro garanti ücreti olan ve özel primleri de bulunan 33 yaşındaki sambacı bir anlamda kariyerinin son transferini yapacak. Tabii kulüp bulursa. Aksi takdirde sezon sonuna kadar kalıp parasını alacak.

MARCELO SARACCHI

Beklentilerimi karşılayacak

∂ Leipzig’ten sezon sonuna kadar kiralanacak Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Fox Sports’a konuştu: Hedefim, yeni takımıma alışık olduğu şampiyonluk yarışında yardım etmek ve gelecek sezonda da Şampiyonlar Ligi’nde yer almak. Beklentilerimi fazlasıyla karşılayacak bir kulübe gideceğim için çok mutluyum.

FLORYA’DAN ANTALYA’YA

Aslan, startı veriyor

∂ Sarı-kırmızılılar beş günlük iznin ardından ligin ikinci yarısının startını bugün verecek. Ayın onuna kadar Florya Metin Oktay Tesislerinde çalışacak olan takım daha sonra Antalya’ya geçecek. Altay ve Adana Demirspor ile yapılacak hazırlık maçları sonrası ise kupa mücadelesi için Rize’ye hareket edilecek.

İdman kaçırmadı ekstra çalıştı

Kadroda olmadığı dönemde profesyonelliğini konuşturan Norveçli oyuncu sabrının mükâfatını 2020’de alacak. Kuzey disiplininden taviz vermeyen, Florya’da idman kaçırmayan Linnes takımdan ayrı özel çalışmalar da gerçekleştirdi. Duruşu ile takdir toplayan Norveçli ayrıca İstanbul’daki maçları da kaçırmadı ve arkadaşlarına tribünden destek verdi.