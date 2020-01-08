Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Liverpool’un Uğurcan Çakır’a olan ilgisi dillerde. Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı zamanda Türk futbolunun da yükselen genç değeri için övgü dolu sözler kullanıp “Evlendirirken bile zor verdim onu. Takımdan ayrılacağı zamanı çok iyi biliyor. Bizim göz bebeğimiz pırlantamız” derken şu an için gitmesinin söz konusu olmadığını vurgulamıştı. Ada’da ise Uğurcan Çakır’la ilgili yorumlar yapılmaya başlandı. İngiliz sitelerinde Uğurcan Çakır ile Liverpool’un kalecisi Alisson karşılaştırıldı.

15 milyon paunt!

İngiliz ekibinin Uğurcan Çakır’ı uzun süredir takip ettiği biliniyor. Liverpool’da şu anda Alisson ve Adrian gibi iki önemli eldiven olsa da Uğurcan Çakır için 15 milyon paundun gözden çıkarıldığı vurgulandı. Ayrıca genç kalecinin 90 milyon avroluk değere sahip Alisson’a kafa tutacak kabiliyete sahip olduğunun da altı çizildi. Yorumlarda Çakır’ın transferi hâlinde yedek kalıp kalmayacağı da tartışılır oldu. 2024 senesine kadar Trabzonspor ile mukavelesi bulunan Uğurcan’ın aktüel piyasa değeri de 8 milyon avro civarında.

KEYİFLER YERİNDE

Ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan bordo-mavililer kötü hava koşullarının ardından salondan sahaya geçti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada oyuncuların keyfine diyecek yoktu. Çift kalede galip gelen oyuncular zafer pozu verdi ve mağlup takıma gönderme yaptı!

ÇİMŞİR’İN İLK İMTİHANI

Rakip Bursaspor

Trabzonspor, Antalya kampından ilk hazırlık maçını bugün 14:30’da TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yapacak. Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk imtihanını verecek. Maça sahanın fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacak.

MUSTAFA YUMLU:

Trabzon şampiyon olsun

Denizlisporlu Mustafa Yumlu, eski takımı Trabzonspor’la ilgili olarak Hüseyin Çimşir’in bu yükün altından kalkacağını söyledi. Yumlu, “İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de kutlamalara giderim. Bir başka dileğim de Denizlispor’un Süper Lig’de kalması” dedi.