Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stat çıkışında kulüp başkanı Mehmet Yüksel’in yanına gelen futbolcu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, oğlunun alacağına karşılık verdiği senedi ne zaman ödeyeceğini sordu. Bunun üzerine başkan Yüksel, paralarının olmadığını ve olduğu zaman ödeyeceklerini belirterek, “Borç benim borcum. Arif’in yetişmesi daha bizde. Arif çok sürünür burada. Senin çocuğun burada mı oynuyor” deyince, Bostancı’da bu kez, “Sen ne iyilik yaptın. Biz sadece bize verdiğin senedi ne zaman ödeyeceğini soruyorum. Telefonla arıyoruz açmıyorsun” diyerek tepkisini ortaya koydu.

“Oğlunu kahve köşesinde alıp futbolcu yaptık”

Bu sırada kulüp başkanının yanına gelen Karabükspor yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir, baba Nizamettin Bostancı’nın üzerine yürüyerek, “Senin oğlun kahvede oyun oynarken kolundan tuttuk futbolcu yaptık” demesi üzerine bir anda gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma büyümeden polis ekipleri tarafları engellenirken, bazı yöneticiler de kulüp başkanına yönetim kurulunu toplayarak kongre kararı alması yönünde telkinlerde bulundu.

Kongre kararı aldılar

Bu arada uzun süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan Kardemir Karabükspor’da kulüp yönetimi olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.