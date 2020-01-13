Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Cimbom’da yeni transfer Henry Onyekuru’nun sıtmaya yakalanması ve sahalara dönme surecinin bir ayı bulacak olması teknik direktör Fatih Terim’in planlarında değişikliğe sebep oldu. Köklü değişim için düğmeye basan ve kısmen de bunu gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda kanatlara Ömer-Onyekuru, Jesse-Feghouli düşünülüyordu. Ancak Nijeryalı oyuncunun sıtmaya yakalanması hesapları değiştirdi. Onyekuru’nu ve Saracchi’nin gelmesiyle Nagatomo’ya yol görünmüştü ama Japon isim takımda kalacak gibi görünüyor.

Mariano da yolcu

Tecrübeli teknik adam sol bekte Japon oyuncuyu oynatıp sol açıkta ise Saracchi’ye forma vermeyi düşünüyor. Stoper için ise ibre tamamen Roma forması giyen Mert Çetin’e kaymış durumda. Yabancı kontenjanı sınırlı olan sarı-kırmızılılar savunma tercihini yerli isimden yana kullanacak. Yeni plana göre Onyekuru’nun önünde ofansif yönü de güçlü olan Saracchi yer alacak. Babel’i Ajax’a kiralayan Cimbom, planlar içerisinde olmayan Mariano ile de yolları ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

JESSE’DEN ÖVGÜ

Terim faktörü

Galatasaray’ın yeni transferi Jesse Sekidika, kampın iyilerinden... Genç Nijeryalı büyük bir camiaya geldiğini belirterek “Burada olmamın en büyük sebeplerinden birisi de Fatih Terim. Ondan öğreneceğim çok şey olduğunu biliyorum. Takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım” dedi.

NZONZI’DEN AÇIKLAMA:

Kulüp bulmalıyım

Süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi “İşler kötü gittiğinde, bazı oyuncuları parmakla işaret etme ihtiyacı duyuluyor genelde. Çok ağır şeyler yaşanmadı, karşılıklı görüşülüp çözülebilirdi. Artık ayrılık iki taraf için de en ideal çözüm. Ben de kendime başka bir kulüp bulmalıyım” dedi.

TAKIMDA KALIYOR

Seri’de soru işareti yok

Cimbom’da devre arasında operasyonu uğrayıp uğramayacağı merak konusu olan isimlerden Seri takımda kalacak. Fatih Terim ile görüşen orta saha oyuncusu hocanın kendisinden memnun olduğunu söylemesi üzerine kafası rahatladı ve tekliflere olumsuz yaklaştı.