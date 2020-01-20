Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve KAP'ta yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide net dönem karının 75,8 Milyon TL olduğu bildirildi.
Galatasaray, 75,8 Milyon TL kar açıkladı
20.01.2020 - 23:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,
676331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676331.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
18
12
4
2
20
40
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Trabzonspor
18
10
5
3
22
35
4
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
5
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
6
Galatasaray
18
8
6
4
9
30
7
Beşiktaş
18
9
3
6
4
30
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Denizlispor
18
6
4
8
-5
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
18
4
3
11
-14
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor 6 - 0 Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray 2 - 1 Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Bursaspor
18
10
3
5
4
30
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
6
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
7
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
18
6
5
7
-2
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
18
5
4
9
-6
16
16
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
17
Boluspor
18
2
7
9
-11
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor 0 - 3 Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor 0 - 0 Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor 1 - 1 Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor 0 - 2 Osmanlispor
19.01.2020 19:00
Bursaspor 2 - 1 Karagümrük
20.01.2020 19:00
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